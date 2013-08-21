香港个股：华创称有兴趣竞购和黄旗下百佳超市，与Tesco合营对短期获利有压力

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透香港8月21日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 周三表示，有兴趣竞购和黄 旗下的百佳超市，而其与Tesco(乐购) 的合营将对未来两至三年盈利有所压力。
华创首席财务官黎汝雄在记者会上作上述表示。华创本月初宣布与英国最大零售商Tesco成立合资企业，在大中华地区经营大卖场、超市、便利店等业务。
据消息人士稍早表示，由香港首富李嘉诚掌控的和记黄埔已至少收到七份报价，希望收购百佳(ParknShop)。和黄对该业务的开价为30-40亿美元。
华创中午收盘时公布，至6月30日止六个月净利按年大减54.5%至10.18亿港元，这是因为中国及全球经济持续不明，金融市场波动，拖累中国经济成长。此符合市场预估的约11亿港元。
本地时间下午2:52时，华创跌0.43%至23.25港元，今年迄今跌近17%，表现逊于大盘恒生指数 同期下跌约3.8%。(完)
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