香港个股：华创称有兴趣竞购和黄旗下百佳超市，与Tesco合营对短期获利有压力

路透香港8月21日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 周三表示，有兴趣竞购和黄 旗下的百佳超市，而其与Tesco(乐购) 的合营将对未来两至三年盈利有所压力。

华创首席财务官黎汝雄在记者会上作上述表示。华创本月初宣布与英国最大零售商Tesco成立合资企业，在大中华地区经营大卖场、超市、便利店等业务。

据消息人士稍早表示，由香港首富李嘉诚掌控的和记黄埔已至少收到七份报价，希望收购百佳(ParknShop)。和黄对该业务的开价为30-40亿美元。

华创中午收盘时公布，至6月30日止六个月净利按年大减54.5%至10.18亿港元，这是因为中国及全球经济持续不明，金融市场波动，拖累中国经济成长。此符合市场预估的约11亿港元。

本地时间下午2:52时，华创跌0.43%至23.25港元，今年迄今跌近17%，表现逊于大盘恒生指数 同期下跌约3.8%。(完)

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