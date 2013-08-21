表格: 中国7月乙醇进出口分项数据一览

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 9 -77.66 8,411.11 160 -70.37 原产地 美国 4 43.41 6,074 19 -1.97 日本 3 -91.19 8,208.67 83 -34.55 德国 1 105.07 12,015 12 32.69 荷兰 1 -3.52 4,661 6 13.34 法国 0 876.92 0 1 184.31 韩国 0 -85.48 0 1 -72.14 西班牙 0 69.44 0 2 468.11 印度 - - - 20 - 以色列 - - - 1 -98.37 英国 - -100 - 15 303.47 出口: 乙醇 2,503 -23.57 863.57 22,794 -10.44 目的地 朝鲜 1,830 -24.27 822.38 12,561 -6.21 台湾 473 17.14 849.95 3,823 -24.11 印度 111 -33.23 1,542.99 607 0.5 澳门 77 7.31 784.52 450 11.66 香港 7 196 1,798.29 46 23.18 越南 5 382.5 2,056 14 344.35 巴布亚新几内亚 - - - 96 50 澳大利亚 - - - 16 - 日本 - -100 - 1,532 -73.93 缅甸 - - - 1 - 菲律宾 - - - 3,649 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数