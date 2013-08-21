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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:51 BJT

表格: 中国7月乙醇进出口分项数据一览

路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                7月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                               9       -77.66      8,411.11              160       -70.37
   原产地
   美国                            4        43.41         6,074               19        -1.97
   日本                            3       -91.19      8,208.67               83       -34.55
   德国                            1       105.07        12,015               12        32.69
   荷兰                            1        -3.52         4,661                6        13.34
   法国                            0       876.92             0                1       184.31
   韩国                            0       -85.48             0                1       -72.14
   西班牙                          0        69.44             0                2       468.11
   印度                            -            -             -               20            -
   以色列                          -            -             -                1       -98.37
   英国                            -         -100             -               15       303.47


  出口:                                                               
乙醇                           2,503       -23.57        863.57           22,794       -10.44
   目的地
   朝鲜                        1,830       -24.27        822.38           12,561        -6.21
   台湾                          473        17.14        849.95            3,823       -24.11
   印度                          111       -33.23      1,542.99              607          0.5
   澳门                           77         7.31        784.52              450        11.66
   香港                            7          196      1,798.29               46        23.18
   越南                            5        382.5         2,056               14       344.35
   巴布亚新几内亚                  -            -             -               96           50
   澳大利亚                        -            -             -               16            -
   日本                            -         -100             -            1,532       -73.93
   缅甸                            -            -             -                1            -
   菲律宾                          -            -             -            3,649            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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