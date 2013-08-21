欧洲汇市：瑞郎兑美元持平，关注美联储会议记录

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储当前使用的相对较新的升息工具“效果良好”
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这亦可能给股市带来压力，并提高日圆和瑞郎等避险货币的吸引力。
欧洲央行在8月初的政策会议上维持指标利率在0.5%的纪录低点不变，并确认利率将在低点水平维持一段时间，甚至可能进一步下调。
全球衰退时期，瑞郎升至纪录高位，随后在瑞士央行设定瑞郎兑欧元的1.20上限后回落。尽管近来全球经济形势明显改善，但瑞郎汇率仍处在历史高位。
瑞士央行誓言只要有必要，将确保瑞郎的汇率上限。
0635GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘持平，兑欧元亦持平。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/郑茵 审校 杜明霞/石冠兰)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。