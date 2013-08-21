欧洲汇市：瑞郎兑美元持平，关注美联储会议记录

这亦可能给股市带来压力，并提高日圆和瑞郎等避险货币的吸引力。

欧洲央行在8月初的政策会议上维持指标利率在0.5%的纪录低点不变，并确认利率将在低点水平维持一段时间，甚至可能进一步下调。

全球衰退时期，瑞郎升至纪录高位，随后在瑞士央行设定瑞郎兑欧元的1.20上限后回落。尽管近来全球经济形势明显改善，但瑞郎汇率仍处在历史高位。

瑞士央行誓言只要有必要，将确保瑞郎的汇率上限。

0635GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘持平，兑欧元亦持平。(完)

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