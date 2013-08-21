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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 15:33 BJT

路透基点：中国家电厂商海尔的1.5亿美元三年期贷款案启动--RLPC

路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，苏格兰皇家银行(RBS)已经全额承销中国家电制造商海尔电器集团有限公司的1.5亿美元三年期子弹式贷款。

RBS现正邀请银行业者参与贷款，该笔贷款等额分为两部分，分别是定期贷款和循环信贷。

承贷3,500美元的银行获得140个基点的综合收益，费用为60个基点，享牵头行头衔；承贷1,500美元的银行获得135个基点的综合收益，费用为45个基点，享主办行头衔。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。定期贷款部分有30个基点的承诺费，循环信贷部分为35个基点。

定于8月27日到青岛进行实地考察。回复截止日期为9月13日。

海尔在新加坡的管理控股公司--Haier (Singapore) Management Holding在5月敲定一笔5亿美元的三年期俱乐部贷款，取代去年11月为增持在新西兰Fisher & Paykel Appliances的股权而获得的一宗过桥贷款。该笔子弹式贷款的价码介于120-130个基点。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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