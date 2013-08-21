日本经济：可能已于去年底摆脱萎缩--政府小组

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透东京8月21日 - 日本政府一小组调查结果显示，该国经济去年底时可能已经从大约60年来最短的经济萎缩中复苏，因首相安倍晋三通货复胀政策引发的乐观情绪带动强劲的个人消费。
负责评估日本经济周期的一政府小组的部分委员认为，以同时指标的趋势来判断，日本经济去年11月时就可能已经触底。
但该小组还认为，还需考察更多数据和佐证才能得出结论。本月稍早公布的数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%，低于第一季3.8%的增幅。
“如果底部是在11月出现，那么萎缩的时间就相当短，”该政府小组主席Hiroshi Yoshikawa在周三会议后的记者会上表示。
“看看2012年第四季以来的GDP，就会发现个人消费对增长的贡献很大。”
其补充道，部分委员指出，推动当前经济复苏的力量是个人消费而非出口，这种情况比较少见。
该小组亦认同，日本经济于去年4月触顶，结束三年扩张期。
该政府小组由民间经济学家和学术界人士构成，他们定期召开会议，考察包括GDP和同时指标在内的各种数据，来确定日本经济周期中的波峰和波谷。(完)
(编译 艾茂林; 审校 田建华)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
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