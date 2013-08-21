重发-更新版-香港个股：华创称已入标竞购百佳超市，不排除与TESCO联手

(修改标题和内文两处赘字)

路透香港8月21日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 周三表示，已入标和记黄埔 旗下的百佳超市，并不排除与其新合资伙伴--英国最大零售商Tesco(乐购) 联手竞购。

香港首富李嘉诚有意出售其集团旗下的香港主要超市--百佳，是近期从零售市场到金融圈最热门的话题。据消息人士稍早表示，和记黄埔已至少收到七份对百佳的出价。和黄对该业务的开价为30-40亿美元。

华创首席财务官黎汝雄在记者会说，“我们已经根据自己的估价出价，我们认为这个价格是公平且合理的。”

“他们（百佳）有稳健的经营团队，在这种开放且高度竞争的市场展现了强劲的获利能力。我们喜欢他们的经营团队。”他说。黎汝雄并表示，不排除与Tesco联竞购可能性。

华创旗下拥有“华润万家”“苏果”超市品牌，以及Pacific Coffee、 Wine Cellar等零售品牌，至6月底共有4,494个零售点，较去年底的4,412增加。

公司月初宣布与Tesco成立合资企业，与Tesco各持有80%、20%股权，在大中华地区经营大卖场、超市、便利店等业务。华创旗下的华润万家有限公司之业务，与Tesco在中国店铺与中国购物中心业务将相融合。

黎汝雄指出，与Tesco的合营企业对其未来两至三年的盈利有压力，但面对快速转变的经营环境，这是安全的模式，且Tesco也将有益于华创提高效率。

华创中午收盘时公布，至6月30日止六个月净利按年大减54.5%至10.18亿港元，这是因为中国及全球经济持续不明，金融市场波动，拖累中国经济成长。此符合市场预估的约11亿港元。

各项业务中，零售获利贡献占总溢利约58%，啤酒占32%，食品及饮品约占10%。

华创主席陈朗在公告中称，2013下半年环球经济仍起伏，预料会对短期营运环境及消费气氛带来冲击。不过，城镇化战略规划将可推动中国国内消费稳步增长，对中国零售市场的长远发展仍然乐观。公司并表示将持续寻找与国际企业合作的机会。

“我们将继续物色更多与市场领先企业合作的机遇，特别是在零售和食品业务方面。我们有信心与其他领先企业和国际巨擘合作的双羸发展战略，将有助提升我们的竞争优势，促进我们在中国消费品市场的业务发展。“陈朗说。

华创午后在记者会进行时由跌转升，收盘涨1.5%至23.70港元，但今年以来仍跌15.21%，表现逊于大盘恒生指数 今年累跌约3.7%。(完)

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