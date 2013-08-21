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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 15:41 BJT

中国期市：豆粕收盘守住3,400元大关，菜粕盘中跳水疑似“假摔”

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,470      0.25      219,434 
         黄金(au)     1312     273.20      0.18      124,654 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,789     -0.58    1,559,268 
         橡胶 (ru)    1401     19,535     -0.46      174,526 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,408     -0.15    1,905,508 
         豆油 (y)     1401      7,126     -0.78      789,214 
         焦炭 (j)     1401      1,607      0.37      244,908 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,007     -0.18      557,224 
         棉花 (cf)    1401     19,770     -0.30       65,348 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,314.0      0.28       84,422 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)

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