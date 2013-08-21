《中国新债预测》农发行一年固息债利率预测均值为4.39%，五年债4.63%

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 招标品种：农发行一年和五年期固息债
* 招标时间：周四(22日)10:00-11:00
* 招标金额：一年和五年期分别为至多100和80亿元人民币
* 预测区间：4.30%-4.45%; 4.55%-4.70%
* 预测均值：4.39%; 4.63%
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透北京8月21日 - 中国农业发展银行周四将招标发行一年和五年期固息金融债。路透调查显示，虽然今日10年期国债招标结果释放暖意，但债市参与者谨慎心态未有本质改观，机构对收益有所要求，预计明日两期债中标收益率或落在二级甚至略上的位置，预测均值分别为4.39%和4.63%。
交易人士指出，明日一年期新债缴款日落在月末这可能压抑部分需求；而五年的缴款时间窗在下个月初，构成相对的优势。
“从这周国开招标情况看，这个收益率还是吸引了部分投资户，像国开五年期增发债的认购倍数达到2.5倍，算是不错，但是政策预期不明朗，资金预期也不太好，这些问题都还在，所以明天新债的需求不好说，我觉得基本二级水平吧，稍微往上可能。”华北一银行交易员称。
中国国家开发银行 周二招标的四期固息增发债，中标收益率均创下国开同期限固息债年内新高。不过投标倍数显好，主要是因每个期限品种发行量均不大，且对于部分流动性充裕的投资户而言，当前收益率不乏吸引力。
此外，经历持续萎靡的中国债券市场，终于在周三借助10年国债招标迸发出了久违的“火花”，低于预期的中标利率吸引买盘入场抢筹。受此带动中国银行间债市周三现券收益率全线回落。但交易员表示，考虑到资金面并无实质性利好，经济基本面依然不够明朗，现券后市仍难言根本性好转。
华东一银行分析师提到，明日公开市场操作情况也值得关注，逆回购的量和价都可能对招标结果有所扰动。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和五年期品种最新收益率分别报在4.3532%和4.6096%。
二级市场上，剩余期限约0.9205年的进出口行固息债130314券 最新成交收益率报4.3901%；剩余期限约4.6356年的农发行固息债130406券 最新成交收益率报4.62%。
本周二为缓和近期资金偏紧的局面，公开市场逆回购操作“量增价稳”，只是交易员认为，尽管逆回购有所放量，但仍不足以完全缓解流动性紧张，也难令市场预期转向乐观，央行货币政策维持资金面紧平衡的基调未变。
明日两期新债为农发行今年第18期和第19期金融债。具体条款如下：
第18期 第19期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息
（2013年第12期金融债增发） 招标时间 8月22日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 8月28日 9月2日 发行期 8月23日-8月28日 8月23日-9月2日 上市日 8月30日 9月6日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数