《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港8月21日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:34时,1美元=6.1248人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 美元) 价 仪电电子 4.03 0.397 1.66 市北高新 7.39 0.532 2.27 大众交通 5.82 0.654 1.45 永生投资 15.38 1.206 2.08 老凤祥 19.04 2.217 1.40 S中纺机 18.45 0.725 4.15 鼎立股份 14.63 0.692 3.45 氯碱化工 6.5 0.459 2.31 双钱股份 9.71 0.711 2.23 海立股份 6.05 0.555 1.78 浦东金桥 8.58 0.969 1.45 外高桥 13.5 1.002 2.20 ST联华 15.92 1.088 2.39 锦江投资 6.78 0.761 1.45 中路股份 13.62 0.797 2.79 金山开发 9.15 0.517 2.89 海欣股份 7.8 0.571 2.23 耀皮玻璃 5.42 0.487 1.82 大江股份 4.01 0.312 2.10 上柴股份 14.19 0.791 2.93 丹化科技 7.65 0.617 2.02 上海三毛 7.76 0.765 1.66 友谊股份 7.19 1.059 1.11 上工申贝 6.1 0.476 2.09 上海机电 12.31 1.177 1.71 宝信软件 28.31 1.759 2.63 上海物贸 9.06 0.582 2.54 自仪股份 5.88 0.565 1.70 上海普天 10.1 0.609 2.71 陆家嘴 11.59 1.395 1.36 华新水泥 13.58 1.435 1.55 锦江股份 12.13 1.33 1.49 鄂尔多斯 7.01 0.882 1.30 华电能源 2.5 0.304 1.34 SST天海 4.09 0.277 2.41 大名城 5.54 0.425 2.13 东方通信 5.66 0.511 1.81 黄山旅游 10.53 1.227 1.40 开开实业 8.99 0.696 2.11 海南航空 1.92 0.393 0.80 ST轻骑 3.81 0.297 2.09 振华重工 2.99 0.373 1.31 锦州港 3.85 0.379 1.66 九龙山 2.64 0.299 1.44 凌云股份 6.18 0.554 1.82 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数