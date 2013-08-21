欧元债市：德债盘初持平，等待美联储会议记录和债券标售

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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周三的市场更加平静，德债期货 上涨7个跳动点至140.67，周一曾触及年内低点139.71。
两年期德国公债标售在即，分析师认为此次标售料将顺利。10年期德国公债收益率 持平于1.84%，脱离周一高点1.924%。
分析师认为，收益率接近2013年高位，市场预期美联储会议记录料显示即将缩减经济刺激举措，并为此做好了准备。
“我们并不认为会议记录里会有太多前瞻性的新东西，因此美国公债和德国公债的收益率有可能会稍稍走低一点，”DZ Bank分析师Christian Lenk说。
他表示，如果会议记录真的提供了更为明确的指引，收益率的上涨也可能是有限的，因随着新兴市场的抛售，德债的避险吸引力大增。
德国将在今日稍晚标售最多50亿欧元两年期新债，分析师表示，近期收益率上升可能吸引投资者前来。
两年期公债 收益率持平于0.21%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 隋芬/郑茵 审校 石冠兰/田建华)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
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