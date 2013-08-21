欧元债市：德债盘初持平，等待美联储会议记录和债券标售

周三的市场更加平静，德债期货 上涨7个跳动点至140.67，周一曾触及年内低点139.71。

两年期德国公债标售在即，分析师认为此次标售料将顺利。10年期德国公债收益率 持平于1.84%，脱离周一高点1.924%。

分析师认为，收益率接近2013年高位，市场预期美联储会议记录料显示即将缩减经济刺激举措，并为此做好了准备。

“我们并不认为会议记录里会有太多前瞻性的新东西，因此美国公债和德国公债的收益率有可能会稍稍走低一点，”DZ Bank分析师Christian Lenk说。

他表示，如果会议记录真的提供了更为明确的指引，收益率的上涨也可能是有限的，因随着新兴市场的抛售，德债的避险吸引力大增。

德国将在今日稍晚标售最多50亿欧元两年期新债，分析师表示，近期收益率上升可能吸引投资者前来。

两年期公债 收益率持平于0.21%。(完)

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