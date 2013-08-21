英国个股：莱斯银行集团以4.03亿美元出售德国保险业务

路透伦敦8月21日 - 英国国有银行--莱斯银行集团 周三表示，以约3亿欧元(4.03亿美元)将德国寿险商Heidelberger Leben出售给了私募股权公司Cinven与汉诺威再保险的一家合资企业。

这宗交易料将给莱斯银行的集团账户带来约3.3亿英镑的处置损失，但加上出售其他资产，在交易完成时，料将令集团的普通股一级资本增加约4亿英镑。

交易取得的资金将用于一般企业目的。

莱斯银行亦表示，在另一笔交易中以2.54亿英镑向高盛全资子公司ELQ Investors II Limited出售了杠杆贷款投资组合。(完) (编译 王翔琼；审校 田建华)