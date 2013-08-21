英国个股：莱斯银行集团以4.03亿美元出售德国保险业务

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦8月21日 - 英国国有银行--莱斯银行集团 周三表示，以约3亿欧元(4.03亿美元)将德国寿险商Heidelberger Leben出售给了私募股权公司Cinven与汉诺威再保险的一家合资企业。
这宗交易料将给莱斯银行的集团账户带来约3.3亿英镑的处置损失，但加上出售其他资产，在交易完成时，料将令集团的普通股一级资本增加约4亿英镑。
交易取得的资金将用于一般企业目的。
莱斯银行亦表示，在另一笔交易中以2.54亿英镑向高盛全资子公司ELQ Investors II Limited出售了杠杆贷款投资组合。(完) (编译 王翔琼；审校 田建华)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
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