独家：发改委官员要求外企坦白垄断问题

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月21日 - 消息人士称，中国发改委官员徐新宇在近期一次会议上向通用电气 和西门子 等约30家外企施压，要求他们坦白垄断行为，并警告他们不要聘请外部律师来对抗监管机构的指控。
这印证了很多反垄断律师对中国加大反垄断执法力度的预期，并凸显外企和中国监管机构的关系趋于紧张。
两名参加了7月24-25日闭门会议的消息人士称，徐新宇向内部律师演示如何撰写所谓的“自我批评”，并展示了过去反垄断案中一些企业承认垄断行为的信件副本。
一名与会消息人士称，徐新宇提到在场的企业中有一半在接受或已接受过发改委的调查，但没有具体说明。“传递出的信息是：如果你想对抗，我可以将罚金翻一倍或两倍。这话太过分了，”另外一名消息人士说道。
发改委对路透的询问没有作出回应，路透也没有联系到徐新宇对此置评。
参会的内部律师来自约30家企业，会议用的是中文。这次会议是以对跨国企业的培训为名义举行的，以纪念《反垄断法》出台五周年，当时也有商务部和国家工商总局的官员在场。
前述两名参会消息人士指出，徐新宇的言论被认为具威胁意味，尽管其他在场的发改委官员或许并没有支持徐新宇说话的方式，但他传递出的讯号，与近月其他一些官员与企业私下谈话传递出的讯息一致。
这两名消息人士不愿具名，而近期反垄断界关于此次会议传得沸沸扬扬。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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