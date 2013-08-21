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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 16:21 BJT

全球金市：美联储政策疑虑打压现货金下滑，但市场人气改善

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1367.35 -3.32 -0.24 -18.34

现货银 22.91 -0.08 -0.35 -24.34

现货铂金 1514.24 1.64 +0.11 -1.35

现货钯金 745.47 -1.53 -0.20 7.73

COMEX期金 1367.10 -5.50 -0.40 -18.42 20189

COMEX期银 22.92 -0.16 -0.68 -24.39 10125

汇率

欧元/美元 1.3408

美元/日圆 97.49

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王翔琼；审校 杜明霞)

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