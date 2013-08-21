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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 16:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶微跌，投资者等待美联储最新会议记录

“在美联储公布会议记录前，大家都采取观望立场。在看见并分析其实际文字内容之前很难建仓，”曼谷的一名交易商称。

上海期交所主力1月期胶 下跌90元人民币，收报每吨19,535元人民币。

亚洲股市亦交投有限，日股日经指数 和中国沪综指 均微升0.2%。

日圆兑美元在亚洲午后时段报97.47，脱离周二所及一周低点96.91日圆。

新加坡商品交易所近月9月期胶合约 最新报每公斤240美分，上涨0.5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 石冠兰/艾茂林)

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