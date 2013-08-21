中国债市：现券收益率全线回落，新债结果暂安抚市场但预期难言乐观

路透上海8月21日 - 中国银行间债市周三现券收益率全线回落。交易员表示，在10年期国债招标结果好于预期的影响下，现券市场买气有所恢复，随后收益率稍有反弹。考虑到资金面并无实质性利好，经济基本面依然不够明朗，现券后市仍难言根本性好转。

“市场今天的关注重点集中10年国债上，中标利率低于市场预期，一级市场交易热情高涨，交易盘杀入，收益率快速下行，从4.10%一路下行到4.01%，后略反弹至4.05%，”广发银行交易员吴思捷称。

他并认为，总体来看，有机构认为目前绝对收益率水平够高，憋不住了再次入场,其余期限品种受10年国债的影响，收益率亦整体下行。

财政部今日招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.08%，低于4.11%的市场预测均值，但仍创下自2008年6月来该期限国债一级市场招标结果新高；该期国债边际中标利率为4.13%，首场投标倍数为2.53倍。

近期持续萎靡的中国债券市场终于在周三借助10年国债招标迸发出了久违的“火花”，低于预期的中标利率吸引买盘入场抢筹，市场谨慎情绪略显和缓，机构开始思考本轮债市疲态的拐点是否已现？ 综合多家机构观点，业内人士预期目前判断拐点已现言之过早，但长债收益率连续攀升后，有望从单边上行转换为震荡市。

而对于现券当前行情是否具有可持续性，吴思捷认为，“现在点位来看，债券收益率的确很有价值，长远来看赚钱是没什么问题的，就看能不能扛住了，未来不排除收益率继续反弹的可能性。”

“资金面目前看不到实质性的支持，(根本的)还是要看配置需求能不能起来，”他强调，因为配置需求比之前是好一些了，但是能不能持续真的很难讲，量有多大也不好判断，仍有待观察。

中国银行间资金市场周三主要回购加权利率 多回落，因企业缴税的负面影响渐近尾声，不过跨月资金供给仍有限，相关期限品种利率短期内料仍维持高位。

剩余期限约9.76年的固息国债130011券日内最新成交对应收益率 在4.03%，上日尾盘报4.0830%，该券为10年国债基准券。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5745 4.3234

上日 3.9229 4.5093

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8509/3.7891 国债参考率报价 3.5582/3.4918 金融债参考率报价 4.2511/4.2000(完)

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