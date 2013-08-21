更新版 1-中国货币市场：缴税影响渐缓回购利率多回落，跨月资金供给仍有限

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(新增收盘报价)
路透上海8月21日 - 中国银行间资金市场周三主要回购加权利率 多回落，因企业缴税的负面影响渐近尾声，不过跨月资金供给仍有限，相关期限品种利率短期内料仍维持高位。
交易员并指出，7月外汇占款继续负增长，而央行货币政策又不愿释放放松信号，未来资金面预期仍难看到乐观的理由。
“今天好一点了，(缴税影响)慢慢缓解下来了，应该差不多，(资金紧张)暂时不会更严重了。”上海一银行交易员称。
他并指出，虽然今日出钱的大行仍不多，但借钱的明显减少，亦减轻了资金需求的压力。
他谈到，尽管整体流动性稍有缓和，但跨月的钱仍难借，价格也比较高，外汇占款依然是负增长，未来资金面压力不减，可能还是紧平衡的状态，“现状还是没有改变，央行(不愿放松)的态度也还是没有改变，这很关键。”
中国7月银行间市场流动性紧张有了合理解释。7月外汇占款连续第二个月负增长，财政存款则大增，导致近七千亿资金抽离市场。分析师预计，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本小幅流出趋势；但也因此导致其市场影响力减弱。
为缓和近期资金偏紧的局面，中国央行公开市场周二逆回购操作“量增价稳”，在货币市场利率震荡走高之时，央行再向市场传递稳定信号。不过交易员认为，尽管逆回购有所放量，但仍不足以完全缓解流动性紧张，也难令市场预期转向乐观，央行货币政策维持资金面紧平衡的基调未变。
今日银行间市场质押式回购总成交量为4,653.46亿元人民币，低于上日的4,920.06亿元；其中隔夜品种成交3,449.60亿元，亦低于上日的3,781.48亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.5745 3.9229 -34.84 3,449.60
七天 4.3234 4.5093 -18.59 578.59
14天 5.4067 5.6095 -20.28 336.37 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.9000 2.7800 +112.00 --
七天 3.8000 3.4100 +39.00 --
14天 4.1000 4.0000 +10.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.6200 3.8800 -26.00 --
七天 4.2500 4.4500 -20.00 --
14天 5.5000 5.5900 -9.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.5170 3.8540 -33.70 --
七天 4.2190 4.4280 -20.90 --
三个月 4.6580 4.6636 -0.56 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/吴芳; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数