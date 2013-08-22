中国公开市场：央行今日进行460亿元14天逆回购，本周净投放720亿

路透上海8月22日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行460亿元人民币14天期逆回购操作；据此计算，央行本周净投放720亿元。

为缓和近期资金偏紧的局面，央行公开市场周二逆回购操作“量增价稳”，在货币市场利率震荡走高之时，央行再向市场传递稳定信号。不过交易员认为，尽管逆回购有所放量，但仍不足以完全缓解流动性紧张，也难令市场预期转向乐观，央行货币政策维持资金面紧平衡的基调未变。

央行公开市场上周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导