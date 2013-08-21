更新版 1-中国汇市：人民币收盘略涨，午盘购汇盘涌现坚守6.12元阻力位

* 即期汇价略收高，6.12阻力较强

* 午盘购汇盘涌现疑似监管层干预

* 人民币短期仍面临升值压力， (新增收盘报价和评论)

路透北京8月21日 - 人民币兑美元即期 周三跟随中间价收盘略涨。午盘出现几波美元买盘令人民币涨幅收缩，但交易员表示并未感觉客盘有明显变化，怀疑监管层在6.12元附近再次入场干涉，同时也可能有银行自营参与做多美元。

交易员指出，从近两周的市况来看，监管层疑似在6.12元多次干预，市场愈加认为该价位较为关键，购汇和自营盘都时有出现。但排除这些市场的试探行为，整体客盘仍然倾向于结汇，而即期在短期盘整后还是稍微看多人民币。

“最近一接近6.12就有人出来买一点(美元)。今天没有什么特别的客盘，我们行来看近一段时间都是结汇多一些，最近两天相对均衡一点。”上海一股份行交易员说。

她并认为，虽然亚洲新兴国家近期遭遇资本流出，股市汇市下挫，但“人民币从来都是自己走自己的，跟国际市场都不一样。”后期还需看中间价的平静走势是否出现变化。

上海另一股份制行交易员提到，最近结汇盘较多，但到尾盘都遭遇疑似央行干预的大额购汇盘，且这几次央行干预得“很坚决”，这和上半年央行基本不干预市场很不一样。

“要是没有央行干预，结汇盘肯定比较多，央行干预是最大的不确定因素，什么时候出来、多大的量都是无法预测的。”上述交易员称。

交易员并指出，考虑到最近市场实际上结汇盘偏多的状况，8月外汇占款可能会有较大增加，而扩大波幅等汇率市场化的政策亦可能更难以付诸现实。

中国7月银行间市场流动性紧张有了合理解释。7月外汇占款连续第二个月负增长，财政存款则大增，导致近七千亿资金抽离市场。分析师预计，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本小幅流出趋势；但也因此导致其市场影响力减弱。

东京汇市美元兑日圆周三小幅上扬，但兑欧元徘徊在六个月低点附近，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新会议记录，以寻找有关政策前景的线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1234 6.1246 0.02%

中间价 6.1675 6.1697 0.04%

成交额 183亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.77% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 67 6.1198 6.1265

2013年来即期升贬值幅度 1.75%

1年期美元/人民币掉期升水 1,045

离岸人民币市场,北京时间17:10 今日 上日

1年期NDF 6.2514/48 6.2440

CNH即期 6.1165/72 6.1128

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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