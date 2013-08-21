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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 18:07 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3390     1.3416      -0.19      +1.49     1.3194
 美元/日圆                         97.46      97.26      +0.21     +12.36      86.74
 欧元/日圆                        130.50     130.48      +0.02     +14.01     114.46
 美元/瑞郎                        0.9190     0.9171      +0.21      +0.38     0.9155
 英镑/美元                        1.5674     1.5665      +0.06      -3.55     1.6251
 美元/加元                        1.0439     1.0389      +0.48      +5.22     0.9921
 澳元/美元                        0.9004     0.9071      -0.74     -13.36     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7895     0.7977      -1.03      -4.68     0.8283
 澳元/日圆                        87.750     88.220      -0.53      -2.64     90.130
 新西兰元/日圆                    76.940     77.580      -0.82     -45.36    140.820
 英镑/日圆                        152.74     152.36      +0.25      +8.46     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1397     1.1364      +0.29      -9.11     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
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 (编译 沈以文; 审校 高琦)

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