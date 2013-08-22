《全球金融分析》新兴市场风光不再，难再为主权财富基金提供滚滚财源

就在许多主权财富基金增加配置的时候，新兴市场却出现了抛售。指标MSCI明晟新兴市场股指 自1月以来下跌1%，同期发达市场股指 却上扬了将近19%。

阿布扎比投资局5月表示，其在发达市场股市的投资配比从35-45%调降至32-42%，对新兴市场股市的配比保持在10-20%的区间不变。

去年，阿塞拜疆340亿美元的石油基金将新兴市场的资金配置从9.5%提高到13%，同时还在投资组合中增加了土耳其里拉和俄罗斯卢布。

与之相似，新加坡和俄罗斯的基金在过去一年中也曾表示，他们卖出发达市场的投资并增持了新兴市场资产。

“他们相信，新兴市场资产的长期表现好于整体市场...其中未言明的理由就是，他们认为他们可以在新兴市场表现不佳的时候耐心等待，”挪威主权财富基金的顾问暨纽约哥伦比亚大学商学院教授Andrew Ang说。

“但是新兴市场也有溢价，并不是免费的午餐。”

在过去三年，发达市场股市的涨幅是新兴市场的四倍。

**规模是诅咒？**

根据机构投资者主权财富中心(Institutional Investor's Sovereign Wealth Center)数据显示，2012年全球十大主权财富基金各类资产的全部投资组合中有大约四分之一是在新兴市场。

一般来说，主权基金最好是购买那些流动性低但收益较高的资产，而不宜被动地投资某个指数，因为他们是在为未来几代人作长期投资。

然而实际情况是，在那些私下或直接交易中沙里淘金，每项交易都需要大量的基础工作和资源，而这些交易很少有规模超过5亿美元的，尤其是在新兴市场。

公开市场的规模和流动性都要大得多，因而投资成本很低。MSCI明晟新兴市场指数成份股的总市值约为3.8万亿美元，但与发达市场28.8万亿美元的总市值相比，又显得微不足道。

CityUK的数据显示，2012年主权财富基金对所有市场的直接投资降至六年低点570亿美元，较三年前下降46%。

自2005年以来，主权财富基金的直接投资总额约为5,000亿美元，但占总体投资比重还不到5%。

“规模大有规模经济的好处。而那些投资策略涉及被动指数型投资。如果资金规模太大，传统的积极管理型投资就会特别困难，”Ang说。他亦是美国国家经济研究局的分析师。

“在私下交易中，代理的问题就会变得尤为重要。你需要有技巧。信息少得可怜。你随时可能上当受骗。”(完)