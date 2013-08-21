中国财政：2015年前县级以上政府全面公开预决算及“三公”经费--财政部

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 中国正努力朝着预算透明方向前进。财政部下发通知明确要求，2015年之前各省所有县级以上政府应向社会全面公开财政及部门预决算，并公开“三公”经费预决算。
财政部网站周三刊登“关于推进省以下预决算公开工作的通知”全文并要求，2013年各省应至少选择20%的地市级和县级地区开展“三公”经费预决算公开工作，2014年所选地区应至少达到省内同级政府数量的50%。
“原则上县级地区应从所选地市级地区中优先选取，有条件的省可扩大选取地区范围，”通知称。
财政部要求8月30日前各省应将选取地区名单上报备案；未来具体公开内容包括本级财政预决算、本级部门预决算以及“三公”经费预决算。
国务院办公厅7月初在“当前政府信息公开重点工作安排”就重点提到财政预决算和三公经费公开，其中要求2013年各省级政府要全面公开省本级“三公”经费，并争取2015年之前实现全国市县级政府“三公”经费全面公开。
财政部在通知中要求，2013年展开相关工作的地区和部门应公开当年“三公”经费财政拨款预算数，有条件的可一并公开2012年“三公”经费财政拨款决算数。
到2014年及以后年度，相关部门则应分别公开当年“三公”经费财政拨款预算数和上一年度“三公”经费财政拨款决算数。
“上述公开工作原则上应于每年10月31日前完成，”财政部通知称。
据人民日报8月初报导称，截至今年8月6日，已有18个省级政府在网站上公开了本级政府2013年度的“三公”经费预算,只有3个省份公布了2012年“三公”经费决算。(完 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数