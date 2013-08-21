中国经济：当前中国经济增速处于合理区间，不低于7%即常态--专家

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 中国国家信息中心首席经济师范剑平表示，当前中国经济增长速度处于7%-9%的的合理区间，在这个区间，就不会有严重通货膨胀和紧缩的压力，就业也会比较好。
新华社周三报导援引范剑平在外交部外国记者新闻中心介绍中国经济形势时的发言称，中国经济潜在增长能力在8%左右，期盼再出现两位数增长不符合中国国情。
“只要不低于7%，就是常态。”他说。
国家统计局发布的最新数据显示，中国经济二季度同比增长7.5%，上半年同比增长7.6%。
范剑平表示，尽管中国经济增速略有降低，但质量和效益提高了。这主要体现在农业生产继续向好、结构调整取得进展、体制改革明显加快、人民生活持续改善等几个方面。
他相信，中国政府下半年还将有更多改革措施出台。作为研究者，他期盼在厘清政府与市场、政府与企业关系方面取得新进展，有关规则更加明朗。（完） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数