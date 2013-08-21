中国债市：利率互换曲线平坦化下行，资金和政策不明朗令机构仍谨慎

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周三转而平坦化下行。市场人士表示，10年国债招标结果送暖意，长端带动曲线下行；然资金中枢和政策方向的不明朗，令机构仍倾向于谨慎观望，部分会选择择机获利了结前期做多盘。
“IRS回落了一些，主要受10年国债影响，长的下得多点，曲线平了一些，”上海一大型银行交易员称。
他进一步指出，中长期来看，央行正在抬升利率水平，经济温和复苏中，市场不断揣测着央行的态度。在没有明确资金和货币政策信号之前最好观望。早先看多的头寸可以减一些，虽然目前仍看不到任何转而看空的理由。
近期持续萎靡的中国债券市场终于在周三借助10年国债招标迸发出了久违的“火花”，低于预期的中标利率吸引买盘入场抢筹，市场谨慎情绪略显和缓，机构开始思考本轮债市疲态的拐点是否已现？不过答案并不尽如人意。综合多家机构观点，业内人士预期目前判断拐点已现言之过早，但长债收益率连续攀升后，有望从单边上行转换为震荡市。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1367/4.2433 4.0892/4.1733 4.1325/4.2150 4.2331/4.3167 4.2775/4.5275
上日 4.1933/4.2980 4.1720/4.2500 4.2083/4.2900 4.3253/4.4060 4.3196/4.5721
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变化 -0.0566/-0.0547 -0.0828/-0.0767 -0.0758/-0.0750 -0.0922/-0.0893 -0.0421/-0.0446
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,022.65亿元，较6月的3,181.2亿元减近四成。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数