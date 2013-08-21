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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 17:31 BJT

中国债市：利率互换曲线平坦化下行，资金和政策不明朗令机构仍谨慎

路透北京8月21日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周三转而平坦化下行。市场人士表示，10年国债招标结果送暖意，长端带动曲线下行；然资金中枢和政策方向的不明朗，令机构仍倾向于谨慎观望，部分会选择择机获利了结前期做多盘。

“IRS回落了一些，主要受10年国债影响，长的下得多点，曲线平了一些，”上海一大型银行交易员称。

他进一步指出，中长期来看，央行正在抬升利率水平，经济温和复苏中，市场不断揣测着央行的态度。在没有明确资金和货币政策信号之前最好观望。早先看多的头寸可以减一些，虽然目前仍看不到任何转而看空的理由。

近期持续萎靡的中国债券市场终于在周三借助10年国债招标迸发出了久违的“火花”，低于预期的中标利率吸引买盘入场抢筹，市场谨慎情绪略显和缓，机构开始思考本轮债市疲态的拐点是否已现？不过答案并不尽如人意。综合多家机构观点，业内人士预期目前判断拐点已现言之过早，但长债收益率连续攀升后，有望从单边上行转换为震荡市。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1367/4.2433 4.0892/4.1733 4.1325/4.2150 4.2331/4.3167 4.2775/4.5275

上日 4.1933/4.2980 4.1720/4.2500 4.2083/4.2900 4.3253/4.4060 4.3196/4.5721

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变化 -0.0566/-0.0547 -0.0828/-0.0767 -0.0758/-0.0750 -0.0922/-0.0893 -0.0421/-0.0446

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,022.65亿元，较6月的3,181.2亿元减近四成。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)

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