欧洲汇市：英镑上涨，未受疲弱的借款数据影响

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“借款数据不太好，但从整体来看没那么糟糕，”Alpari市场分析师Craig Erlam称，“投资者更关注转好的增长数据和就业前景。所以小规模的借款没有对英镑产生多大影响。”
欧元兑英镑 跌0.2%至0.8545英镑，支撑位在8月15日低点0.8505英镑。
英镑兑美元 持平，报1.5672美元，距离周二创下的两个月高位1.5692美元不远。
交易商称在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议纪录于1800GMT公布前，投资者对于将英镑推升至上述水准将保持审慎。
美国10年期公债 和英国可比公债之间利差在近几周缩减逾一半，因投资者对英国央行或提早收紧政策的可能性作出反应。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 田建华; 审校 沈以文)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选