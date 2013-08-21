欧洲汇市：英镑上涨，未受疲弱的借款数据影响

“借款数据不太好，但从整体来看没那么糟糕，”Alpari市场分析师Craig Erlam称，“投资者更关注转好的增长数据和就业前景。所以小规模的借款没有对英镑产生多大影响。”

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8545英镑，支撑位在8月15日低点0.8505英镑。

英镑兑美元 持平，报1.5672美元，距离周二创下的两个月高位1.5692美元不远。

交易商称在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议纪录于1800GMT公布前，投资者对于将英镑推升至上述水准将保持审慎。

美国10年期公债 和英国可比公债之间利差在近几周缩减逾一半，因投资者对英国央行或提早收紧政策的可能性作出反应。(完)

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