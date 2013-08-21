重温稿-《中国新债预测》农发行一年固息债利率预测均值为4.39%，五年债4.63%

* 招标品种：农发行一年和五年期固息债

* 招标时间：周四(22日)10:00-11:00

* 招标金额：一年和五年期分别为至多100和80亿元人民币

* 预测区间：4.30%-4.45%; 4.55%-4.70%

* 预测均值：4.39%; 4.63%

* 受访人数: 8位(银行、券商）

路透北京8月21日 - 中国农业发展银行周四将招标发行一年和五年期固息金融债。路透调查显示，虽然今日10年期国债招标结果释放暖意，但债市参与者谨慎心态未有本质改观，机构对收益有所要求，预计明日两期债中标收益率或落在二级甚至略上的位置，预测均值分别为4.39%和4.63%。

交易人士指出，明日一年期新债缴款日落在月末这可能压抑部分需求；而五年的缴款时间窗在下个月初，构成相对的优势。

“从这周国开招标情况看，这个收益率还是吸引了部分投资户，像国开五年期增发债的认购倍数达到2.5倍，算是不错，但是政策预期不明朗，资金预期也不太好，这些问题都还在，所以明天新债的需求不好说，我觉得基本二级水平吧，稍微往上可能。”华北一银行交易员称。

中国国家开发银行 周二招标的四期固息增发债，中标收益率均创下国开同期限固息债年内新高。不过投标倍数显好，主要是因每个期限品种发行量均不大，且对于部分流动性充裕的投资户而言，当前收益率不乏吸引力。

此外，经历持续萎靡的中国债券市场，终于在周三借助10年国债招标迸发出了久违的“火花”，低于预期的中标利率吸引买盘入场抢筹。受此带动中国银行间债市周三现券收益率全线回落。但交易员表示，考虑到资金面并无实质性利好，经济基本面依然不够明朗，现券后市仍难言根本性好转。

华东一银行分析师提到，明日公开市场操作情况也值得关注，逆回购的量和价都可能对招标结果有所扰动。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和五年期品种最新收益率分别报在4.3532%和4.6096%。

二级市场上，剩余期限约0.9205年的进出口行固息债130314券 最新成交收益率报4.3901%；剩余期限约4.6356年的农发行固息债130406券 最新成交收益率报4.62%。

本周二为缓和近期资金偏紧的局面，公开市场逆回购操作“量增价稳”，只是交易员认为，尽管逆回购有所放量，但仍不足以完全缓解流动性紧张，也难令市场预期转向乐观，央行货币政策维持资金面紧平衡的基调未变。

明日两期新债为农发行今年第18期和第19期金融债。具体条款如下：

第18期 第19期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息