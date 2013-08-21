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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 17:54 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月21日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*张家港保税区  11       7          利率上限7.30%    AA       8/23-8/27 中信建投证券      
张保实业有限公司   （第3-7年末每年偿还20%本金)                              
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重庆市地产     18       7          利率上限6.30%    AAA      8/22-8/26     广发证券      
集团             （第3-7年末每年偿还20%本金)                               齐鲁证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)


 (整理 吴芳；审校 康熙泽)

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