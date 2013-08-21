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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 18:11 BJT

中国央行：信托公司贷款信息将全面纳入金融信用信息基础数据库

路透北京8月21日 - 中国央行周三表示，按照征信业管理条例的相关要求，决定将信托公司贷款信息全面纳入金融信用信息基础数据库，并对其提供信用信息服务。

刊登在央行网站的公告显示，对于已接入数据库的信托公司，央行将要求其报送全部贷款信息，确保信息报送及时、准确、完整，并取得信息主体的授权等。

对于尚未接入数据库的信托公司，将加快接入进度，实现对信托机构和信托贷款业务的全覆盖。央行称，上述举措，有利于信托公司加强自身风险管理，也有利于各类金融机构防范金融风险。

央行此前发布的数据显示，今年7月信托贷款增加1,074亿元人民币，同比多增690亿元。

此外，对于金融机构从事的委托贷款业务，央行表示正在积极研究相关方案，拟将其信息尽快纳入金融信用信息基础数据库。(完)

欲浏览更多内容，可点选中国央行网站(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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