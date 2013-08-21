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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 18:32 BJT

CNH市场动态：离岸即期小幅下跌，静待FED会议记录

路透香港8月21日 - 香港离岸人民币即期 周三小幅下跌，缺乏明确方向。市场等待今晚美联储(FED)会议记录，以判断后市方向。

市场人士指出，美减少买债的忧虑再起，令新兴市场货币备受威胁，但显然人民币暂时可置身事外，部分原因是境内人民币利率水准易涨难跌，持续支撑市场对于人民币的买盘意愿。汇价短期料在6.1100-6.1300间波动。

“纯粹就基本面，人民币没有什么上涨的理由，但是不要忘记，人民币利率到现在还是在相对高的水平，人民币需求还是有的。”一台资银行人士说。

他表示，9月底季度结算在即，银行多已作了准备，因此短期利率相对平稳，但跨过10月的较长期利率则明显较高，反映出银行去杠杆化阶段，利率暂时难有下跌空间。

本地时间下午5:56时，离岸人民币 报6.1162，较上日的6.1155微贬，盘中区间在6.1140-6.1181。

美元兑人民币一年期NDF 报6.2510/6.2540，上日尾盘在6.2522/6.2559。

疲弱的印度卢比以及印尼卢比，令动荡的新兴市场成为焦点。印度卢比周三续跌至纪录新低，同时印尼卢比再度刷四年低位，因债市资金外流，市场广泛预期汇价很快将测试关键支撑水准11,000卢比。

境内人民币 今日收升0.02%至6.1234；中间价则较上日微升0.04%至6.1675。午盘出现几波美元买盘令人民币涨幅收缩，但交易员表示并未感觉客盘有明显变化，怀疑监管层在6.12元附近再次入场干涉，同时也可能有银行自营参与做多美元。

市场等待美联储稍后公布7月会议记录，藉以判断FED是否会在9月缩减买债。本周四将公布汇丰中国制造业采购经理人(PMI)初值，官方制造业PMI将在9月1日公布.(完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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