CNH市场动态：离岸即期小幅下跌，静待FED会议记录

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港8月21日 - 香港离岸人民币即期 周三小幅下跌，缺乏明确方向。市场等待今晚美联储(FED)会议记录，以判断后市方向。
市场人士指出，美减少买债的忧虑再起，令新兴市场货币备受威胁，但显然人民币暂时可置身事外，部分原因是境内人民币利率水准易涨难跌，持续支撑市场对于人民币的买盘意愿。汇价短期料在6.1100-6.1300间波动。
“纯粹就基本面，人民币没有什么上涨的理由，但是不要忘记，人民币利率到现在还是在相对高的水平，人民币需求还是有的。”一台资银行人士说。
他表示，9月底季度结算在即，银行多已作了准备，因此短期利率相对平稳，但跨过10月的较长期利率则明显较高，反映出银行去杠杆化阶段，利率暂时难有下跌空间。
本地时间下午5:56时，离岸人民币 报6.1162，较上日的6.1155微贬，盘中区间在6.1140-6.1181。
美元兑人民币一年期NDF 报6.2510/6.2540，上日尾盘在6.2522/6.2559。
疲弱的印度卢比以及印尼卢比，令动荡的新兴市场成为焦点。印度卢比周三续跌至纪录新低，同时印尼卢比再度刷四年低位，因债市资金外流，市场广泛预期汇价很快将测试关键支撑水准11,000卢比。
境内人民币 今日收升0.02%至6.1234；中间价则较上日微升0.04%至6.1675。午盘出现几波美元买盘令人民币涨幅收缩，但交易员表示并未感觉客盘有明显变化，怀疑监管层在6.12元附近再次入场干涉，同时也可能有银行自营参与做多美元。
市场等待美联储稍后公布7月会议记录，藉以判断FED是否会在9月缩减买债。本周四将公布汇丰中国制造业采购经理人(PMI)初值，官方制造业PMI将在9月1日公布.(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数