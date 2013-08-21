《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港8月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间18 :17时,1港元=0.78957人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为3.16%,高于上交易日收盘的2.84%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元) A/H股比价 ) 工商银行 3.92 5.08 0.98 建设银行 4.29 5.70 0.95 中国银行 2.65 3.27 1.03 农业银行 2.49 3.32 0.95 招商银行 10.93 14.08 0.98 中信银行 3.60 3.74 1.22 交通银行 3.93 5.26 0.95 民生银行 9.27 8.34 1.41 中国人寿 13.62 19.08 0.90 中国平安 34.25 53.30 0.81 中国太保 16.73 26.45 0.80 中信证券 10.72 14.78 0.92 新华人寿 22.98 21.05 1.38 海通证券 10.72 10.72 1.27 华能国际 5.51 7.58 0.92 大唐发电 4.80 3.31 1.84 华电国际 3.12 3.19 1.24 中煤能源 5.30 4.68 1.43 中国神华 16.47 23.60 0.88 中国石油 7.98 8.61 1.17 兖州煤业 10.70 6.57 2.06 中国石化 4.43 5.71 0.98 上海石化 4.32 2.71 2.02 中海油服 17.56 19.32 1.15 仪征化纤 4.60 2.09 2.79 中国铝业 3.26 2.65 1.56 江西铜业 16.78 15.02 1.41 洛阳钼业 7.56 3.00 3.19 紫金矿业 2.49 1.75 1.80 马钢股份 1.65 2.03 1.03 鞍钢股份 3.08 4.93 0.79 重庆钢铁 2.76 1.11 3.15 海螺水泥 15.81 25.70 0.78 洛阳玻璃 5.33 1.49 4.53 北人股份 10.25 3.61 3.60 中联重科 5.27 6.57 1.02 金隅股份 5.22 5.31 1.25 中国国航 3.98 5.13 0.98 东方航空 2.40 2.45 1.24 南方航空 2.69 2.90 1.17 中国远洋 2.84 3.52 1.02 中海集运 1.97 2.01 1.24 中集集团 10.95 11.70 1.19 中海发展 3.55 3.74 1.20 宁沪高速 5.31 8.36 0.80 深高速 2.78 2.71 1.30 成渝高速 2.69 2.04 1.67 皖通高速 3.46 3.85 1.14 广深铁路 2.45 3.56 0.87 中国南车 4.24 5.99 0.90 中国交建 4.02 6.47 0.79 中国铁建 4.89 7.90 0.78 中国中铁 2.72 4.23 0.81 长城汽车 43.40 37.65 1.46 比亚迪 33.85 30.45 1.41 广汽集团 8.23 7.67 1.36 青岛啤酒 41.40 60.35 0.87 广州药业 35.32 28.00 1.60 新华制药 4.55 2.00 2.88 海信科龙 8.54 5.65 1.91 南京熊猫 7.91 3.24 3.09 晨鸣纸业 4.19 2.97 1.79 上海医药 10.96 14.74 0.94 中兴通讯 16.87 14.80 1.44 东方电气 10.27 11.04 1.18 潍柴动力 18.46 28.40 0.82 东北电气 2.35 0.93 3.20 广船国际 10.55 7.25 1.84 经纬纺机 8.87 5.30 2.12 昆明机床 4.87 1.88 3.28 一拖股份 7.33 4.92 1.89 北辰实业 2.90 1.78 2.06 创业环保 8.47 3.04 3.53 中国中冶 1.64 1.39 1.49 金风科技 5.62 4.10 1.74 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数