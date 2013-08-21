更新版 1-中港股业绩：交行上半年净利同比增12%，拟海外债务融资

* 上半年净利同比增12%，每股收益0.47元

* 存贷比近监管红线，打造交易型银行

* 海外债务融资，拟发30亿美元欧洲中期票据 (新增债务融资细节、公司高层评论及背景)

路透上海8月21日 - 以资产计中国第五大银行--交通银行 周三公布，上半年净利同比增长12.02%。公司并拟在香港发行至多50亿元人民币债券，以及由香港分行筹划建立规模不超过30亿美元等值的欧洲中期票据发行计划，

中报显示，上半年该行实现净利348.27亿元人民币，去年同期为310.9亿元；实现每股收益0.47元。

截止6月末，该行不良贷款率为0.99%，较上年末上升0.07个百分点，资本充足率为13.85%。不过息差水平继续呈下降趋势，第二季净利差由上季的2.40%降至2.36%。

按中国银行业监管口径计算，该行上半年末的存贷比(本外币)为74.44%，已接近75%的监管红线。因此，交行近期提出由资产持有银行向交易型银行转变的策略，不再追求扩大规模。

交行首席财务官于亚利在业绩说明会上透露，为配合交易型银行策略，交行近期对原有的资金业务、机构金融业务、理财业务、贵金属和大宗商品业务进行整合，全力打造同业业务，其重要性已提升到与传统的公司业务和零售业务比肩。

“交易型银行的目标是做大流量，做出效益，”她说，初步目标是交行的人民币和外币的交易量排名继续保持市场前列，业务创新尽量争先，金融市场业务的资产规模和收益占比逐步上升。

**海外债务融资**

为拓宽资金来源渠道，交通银行董事会周三公布两项债务融资计划，包括在香港发行不超过50亿元人民币债券，期限初定为2-5年，募集资金用于发放贷款及银行流动资金等。

同时，为进一步提高国际化形象，满足境外分行融资需求，交行还计划由香港分行建立 欧洲中期票据发行计划，在2015年底以前发行总额不超过30亿美元等值的欧洲中期票据，期限1-10年，用于支持分行流动性、拓展业务规模等用途。

据中报，上半年交行继续推行国际化与综合化战略，6月底境外银行总资产较年初增长20.62%，占集团总资产比重较年初提高0.87个百分点至8.54%；境外银行机构净利贡献占比同比提高0.78个百分点至5.62%。

对于交行与汇丰 的合作关系，交行副行长钱文挥表示，目前双方除在信用卡业务方面保持深度合作外，还在公司业务、个人金融、财富管理等领域保持合作。汇丰还提名国际与公司业务专家伍兆安担任交行的战略合作顾问。

双方已确定全球金融服务、私人银行业务、电子银行业务、银行卡业务、海外机构业务等作为未来重点合作项目。

在回应汇丰是否可能成为交行最大股东的提问时，他说，至少目前外资股东在持股比例等方面还存在政策上限。

目前交行第一大股东为中国财政部，持股比例为26.53%；汇丰银行持股比例为18.7%。而目前国内政策规定，境内银行单一外资股东的持股比例不得超过20%。（完）

参看相关细节，请点选香港交易所网站(here) (发稿 林琦/边竞; 审校 张喜良)