更新版 2-中国数据：汇丰制造业PMI初值升至四个月高位，稳增长政策初显效果

(更新第二段图表链接)

* 8月制造业PMI初值重归荣枯线上方，并为四个月高点

* 新订单指数亦创下四个月高位

* 微调政策初显效果

* 数据推高沪综指和澳元

路透北京8月22日 - 中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

汇丰/Markit周四联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方，为四个月高位；其中新订单分项指数升至50.5，亦创下四个月高点。（图表: link.reuters.com/ses52v ）

“在新订单和产出温和改善的支持下，中国制造业增速开始企稳。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌就数据点评道。

他指出，尽管外需持续低迷，但近期的微调政策和企业补充库存活动初步显现效果，助力制造业改善状况。预计未来几月，随着效果进一步显现，中国经济增速甚至还会有上升。

Markit提供的新闻稿同时显示，产出指数亦升回荣枯线上方，就业虽仍处于萎缩区间，但较7月明显改善，不过新出口订单水平较前月下降，显现海外环境不太乐观。

当月投入和产出价格指数均升至50上方，显示制造业领域近期的通缩困扰已有缓解。

汇丰数据公布后，中国股市沪综指 迅速升至平盘上方。对中国经济敏感的澳元/美元 亦上涨0.0025美元。

汇丰中国制造业PMI此前三个月均位于萎缩区间，与二季度低迷的经济状况较吻合，不过，在一系列稳增长政策支持下，最新的各项数据开始传递经济底部企稳信号。

国务院总理李克强7月表示，经济运行的下限是稳增长保就业，上限是防范通胀。当经济运行逼近上下限时，宏观政策要侧重稳增长或防通胀，与调结构和促改革的中长期措施相结合，使得经济运行保持在合理区间。不少人士认为在二季度经济仅增长7.5%的背景下，总理此番讲话意味着稳增长的分量有所加重。

中国政府已陆续出台一系列稳增长举措，如取消和下放行政审批，针对小微企业减税，增加保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出等。

对于困扰制造业的产能过剩问题，决策层也出台新举措逐步化解。工信部公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等多个行业。

是次PMI预览数据样本采集自8月12-20日之间，终值则定于9月2日发布，侧重于大型企业的中国官方8月制造业PMI将于此前一日公布。