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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 18:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小幅收高，马币走软引发需求升温预期

路透新加坡8月21日 - 周三马来西亚棕榈油期货收高，因马币(林吉特)走软刺激出口需求升温的预期，不过大豆市场下滑限制棕榈油涨幅。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商说，在指标11月大豆合约创下两个月高位后，有技术性卖盘及获利了结，令大豆回落。

交易商称，主要棕榈油产出国印尼和马来西亚的货币走软，可能刺激需求。

印尼卢比再度刷四年低位，因债市资金外流，市场广泛预期汇价很快将测试关键支撑水准11,000卢比。

驻吉隆坡一外资商品公司的交易员称，“棕榈油市场今日相当震荡。早盘受美国大豆市场拖累下跌，但随后有一点反弹。”

这位交易员称，马来西亚本月出口可能达到140万吨。

指标11月棕榈油 收高0.2%，报每吨2,333马币，盘中交投区间为2,311至2,340马币。

总成交量为38,333口，通常为35,000口。(完)

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