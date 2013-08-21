马来西亚期市：棕榈油期货小幅收高，马币走软引发需求升温预期

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透新加坡8月21日 - 周三马来西亚棕榈油期货收高，因马币(林吉特)走软刺激出口需求升温的预期，不过大豆市场下滑限制棕榈油涨幅。
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商说，在指标11月大豆合约创下两个月高位后，有技术性卖盘及获利了结，令大豆回落。
交易商称，主要棕榈油产出国印尼和马来西亚的货币走软，可能刺激需求。
印尼卢比再度刷四年低位，因债市资金外流，市场广泛预期汇价很快将测试关键支撑水准11,000卢比。
驻吉隆坡一外资商品公司的交易员称，“棕榈油市场今日相当震荡。早盘受美国大豆市场拖累下跌，但随后有一点反弹。”
这位交易员称，马来西亚本月出口可能达到140万吨。
指标11月棕榈油 收高0.2%，报每吨2,333马币，盘中交投区间为2,311至2,340马币。
总成交量为38,333口，通常为35,000口。(完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数