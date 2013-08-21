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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 18:59 BJT

东南亚股市：印尼股市受政策憧憬刺激反弹，泰国股市收跌

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                         最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                             
 汤森路透东南亚指数                         396.08       -2.32       -0.58       -6.61      424.10
 新加坡                                    3108.99      -19.76       -0.63       -1.83     3167.08
 马来西亚                                  1744.85       -0.57       -0.03       +3.31     1688.95
 泰国                                      1355.14      -15.72       -1.15       -2.64     1391.93
 印尼                                      4218.45       43.47       +1.04       -2.28     4316.69
 菲律宾                                    6525.95        0.00       +0.00      +12.27     5812.73
 越南                                       502.70       -2.11       -0.42      +21.50      413.73
 (完)

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