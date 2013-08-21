中国经济：国务院严控新设行政许可，再取消76个评比达标表彰评估项目

路透北京8月21日 - 简政放权是中国推进政府职能转变的重要组成部分。国务院周三召开常务会议，决定出台严格控制新设行政许可的措施，再取消76个评比达标表彰评估项目。

中国政府网刊登的常务会议新闻稿指出，要坚持依法设定行政许可，做到“三个严格”，第一是要严格设定标准，坚决控制新设对企业投资、产品、生产经营和资质资格的行政许可，放宽社会资金准入。

“能通过技术标准、规范等其他管理手段或措施解决的，不得设定行政许可；能通过设定一个行政许可解决的，不得设定多个行政许可，”国务院称。

第二，则是要严格设定程序，对确有必要设定的行政许可，要加强合法性、必要性、合理性审查，并广泛听取意见；不符合相关法律法规的，不得设定。此外，召开听证会要真实反映民意，防止成摆设。

第三是要严格对设定和实施行政许可的监督，各部门要公布其负责实施的行政许可目录，并定期评价，及时提出修改或废止建议，特别要制止以许可增加收费的行为。

是次常务会议还在前不久已经取消一批评比达标表彰评估项目的基础上，再取消76个项目。国务院并表示，未来还将从严从紧加快清理其他评比达标表彰评估项目，尤其是带有收费性质的项目。

常务会议要求要做到“四个一律”，即没有法律法规依据和中央文件规定的，一律不得开展；与政府职能无关、对推动工作没有实际意义的，一律不得进行。

对于已取消的，一律不得变相保留或恢复，防止“割韭菜”现象；已转交行业协会等社会组织承担的，一律不得使用财政资金和向企业或社会摊派费用。

为加快转变政府职能，行政审批权力取消和下放已经成为中国新一届政府的重头戏。自3月初习李上任以来，已经分数次取消和下放行政审批事项累计百余项。