美国数据：8月16日止当周抵押贷款申请连续第二周下降，因利率走升

路透纽约8月21日 - 周三公布的行业报告显示，上周美国住房抵押贷款申请数量连续第二周下降，利率上升降低了再融资活动。

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，8月16日止当周，涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下跌4.6%。

同时30年期固息抵押贷款利率上升12基点至4.68%，追平7月触及的今年高点。

5月底利率飙升，此前美国联邦储备理事会(美联储)暗示到年底可能开始缩减每月850亿美元的购债规模，目前投资者押注联储最早可能在9月就行动。

美联储刺激政策退场的前景已经令金融市场不安。本周，美国指标10年期公债收益率触及两年高点2.9%，较5月时水准高出一个百分点。

由于利率攀升，再融资需求下降。上周再融资指数下跌7.7%，为6月底以来最大单周降幅，自5月3日止当周触顶以来下跌了62.1%。再融资占抵押贷款总申请量的比重较前周的63%降至62%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)