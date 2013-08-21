中国个股：光大证券非金融企业债务融资工具主承销业务被暂停

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 中国大型券商--光大证券 自营业务爆乌龙事件后，其策略投资部证券自营业务已被暂停三个月。该公司周三又发布公告称，已收到中国银行间市场交易商协会通知，暂停其非金融企业债务融资工具主承销业务。
公告显示，交易商协会要求光大证券针对非金融企业债务融资工具业务相关业务流程、电子系统等金融自查，并提出相应的整改方案。自查结果和相关整改方案应于8月30日前报交易商协会。
“你公司近日出现的交易异常事件反映出你公司在内控合规、风险管理等方面存在重大问题，不符合交易商协会关于主承销类会员应建立健全风险管理和内部控制制度的自律管理相关要求。”交易商协会通知称。
中国银行间债市周一早盘10年国债120015 突现一笔收益率为4.20%的成交，远高于当前10年国债的二级市场水平。上周五刚在股市乌龙操作的光大证券随后表示，该笔交易是其误操作导致，公司正与对手方沟通并协商处理。
至于光大此前主承销的已发行债务融资工具，交易商协会要求继续履职尽责到债务融资工具存续期结束，并协调联席主承销商共同认真履行相关职责。
光大表示，公司于去年11月28日获得非金融企业债务融资工具主承销业务资格，目前该业务尚处于起步阶段；截至目前，在该业务上实现项目收入约54万元人民币。
中国A股市场上周五早盘尾市大盘蓝筹股的强拉，最终证实为光大证券自营套利出错导致。中国证监会已决定对其正式立案调查，上海证监局并要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停；中国金融期货交易所亦对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。
新华社周二则发表署名文章称，对光大证券“乌龙”事件的处置极大地考验着监管层的执法决心，只有重罚光大证券才能给中国A股市场带来希望。 (完)
参看公告详情，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数