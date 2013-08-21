版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 19:57 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤现货升水继续下行，供给充沛而需求不振

路透新加坡8月21日 - 周三亚洲柴油和航煤现货升水继续下行，消息人士称因供应依然充沛且需求未能回暖。

路透数据显示，航煤现货升水跌0.05美元至每桶较新加坡报价高出0.30美元，指标500 ppm柴油跌0.05美元至每桶贴水0.05美元。

预计台塑石化麦寥炼厂会在9月恢复更多的柴油船货出口。

消息人士补充说，Winson Oil已初步预定一艘远程货轮用于从台湾运送柴油至东非。但此事未能得到证实。

坦桑尼亚求购两批约6.6万吨500 ppm柴油以及一批9万吨船货，运抵期分别为10月1-3日、10月11-13日和10月21-23日。

该国还求购1.5万吨柴油，1.6650万吨航煤和3,520吨煤油，运抵期为10月9-11日。投标将于8月29日结束。

新加坡达成一笔柴油交易，没有航煤交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐