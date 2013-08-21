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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 20:11 BJT

印尼经济：政府将于周五公布支撑经济的一揽子政策--总统

路透雅加达8月21日 - 印尼总统称政府将于周五宣布一揽子经济政策，包括抗击通胀升温和失业的措施。

总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)在声明中称，“过去三日，内阁一直在制定经济政策和管理措施，主要目的是维护我们的金融稳定。”

“我们将维持经济成长，使其免于进一步放缓。”(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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