国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，汽油裂解价差跌至14个月低点

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透新加坡8月21日 - 周三亚洲石脑油裂解价差从七日低位反弹至每吨102.85美元，因利比亚和埃及的动荡局势抵消科威特现货供应高于以往的担忧。
受游行和骚乱影响，利比亚每日超过120万桶原油的出口能力约半数瘫痪，但是官员表示一些港口已经恢复开放，数日内将恢复更多出口。
原油供应中断将影响地中海地区的石脑油生产，而该地区的石脑油出口亚洲。
新加坡一交易员称，“将欧洲和地中海船货运往亚洲的窗口关闭。”
不过亚洲仍存在石脑油的结构性短缺。
Kuwait Petroleum Corp(KPC)周二售出总计12.9万吨的石脑油，下个月的现货成交量达至20.3万吨，为今年以来最高。
这些船货定于9月中至下半月装运。
维多从印度巴拉特石油买入2.5万吨至3.5万吨石脑油，9月6-8日装运，离岸价(FOB)为较中东报价每吨溢价约22美元。
亚洲汽油裂解价差挫跌至每桶3.13美元，为2012年6月21日以来最低，因供应充足打压价格以及市场信心。(完)
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(编译 田建华; 审校 郑茵)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数