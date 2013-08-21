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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 20:53 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，汽油裂解价差跌至14个月低点

路透新加坡8月21日 - 周三亚洲石脑油裂解价差从七日低位反弹至每吨102.85美元，因利比亚和埃及的动荡局势抵消科威特现货供应高于以往的担忧。

受游行和骚乱影响，利比亚每日超过120万桶原油的出口能力约半数瘫痪，但是官员表示一些港口已经恢复开放，数日内将恢复更多出口。

原油供应中断将影响地中海地区的石脑油生产，而该地区的石脑油出口亚洲。

新加坡一交易员称，“将欧洲和地中海船货运往亚洲的窗口关闭。”

不过亚洲仍存在石脑油的结构性短缺。

Kuwait Petroleum Corp(KPC)周二售出总计12.9万吨的石脑油，下个月的现货成交量达至20.3万吨，为今年以来最高。

这些船货定于9月中至下半月装运。

维多从印度巴拉特石油买入2.5万吨至3.5万吨石脑油，9月6-8日装运，离岸价(FOB)为较中东报价每吨溢价约22美元。

亚洲汽油裂解价差挫跌至每桶3.13美元，为2012年6月21日以来最低，因供应充足打压价格以及市场信心。(完)

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(编译 田建华; 审校 郑茵)

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