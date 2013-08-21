美国股市：小幅开低，美联储会议记录公布前市场保持谨慎

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约8月21日 - 周三美国股市开盘小幅走低，投资者在美联储公布最新政策会议记录之前谨慎押注。
道琼工业指数 跌38.25点或0.25%，报14,964.74点；标准普尔500指数 跌4.32点或0.26%，报1,648.03点；NASDAQ指数 走低9.00点或0.25%，至3,604.59点。(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。