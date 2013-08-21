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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 21:48 BJT

美国股市：小幅开低，美联储会议记录公布前市场保持谨慎

路透纽约8月21日 - 周三美国股市开盘小幅走低，投资者在美联储公布最新政策会议记录之前谨慎押注。

道琼工业指数 跌38.25点或0.25%，报14,964.74点；标准普尔500指数 跌4.32点或0.26%，报1,648.03点；NASDAQ指数 走低9.00点或0.25%，至3,604.59点。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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