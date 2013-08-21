欧元区金融：在明年春季之前没有评估希腊纾困形势的计划--ECB执委

路透雅典8月21日 - 欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周三表示，在最新纾困计划执行期间，欧元区将会考虑支持希腊的举措，但在明年春季之前没有重新评估形势的计划。

当被要求对德国财长声明中有关希腊需要新一轮援助一事发表评论时，亚斯穆森表示，他访问雅典与希腊财政部长史托纳拉斯会谈时并未讨论这一问题。

“我们并未讨论此事，我们主要侧重于让当前计划取得成功，提高经济增速和就业，”他说。

他拒绝评论第三轮援助计划，称除了欧元集团在去年11月的决定外，没有什么新的评论。当时欧元集团承诺为希腊提供更多支持直至其能够重返金融市场，前提是该国实施纾困计划并取得基本盈余。(完)