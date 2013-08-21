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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 22:03 BJT

亚洲橡胶：8月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 251.5 15

* 9月 253.7 11 253.1 1

* 10月 255.0 46 255.0 1

* 11月 256.1 90 256.3 4

* 12月 258.0 353 258.5 22

* 1月 260.6 5984 261.1 364

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) (编译 母红；审校 李军)

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