美国FED:会议记录未提供联储何时开始缩减QE3规模的线索

路透8月21日 - 美国联邦储备理事会美(FED/美联储)周三公布的7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。

美联储公布的7月30-31日会议记录显示，12位联邦公开市场委员会(FOMC)委员几乎一致同意7月会议时还不是合适的时机开始调整刺激规模。

决策者指出，自从去年9月开始执行大规模购债计划以来，美国失业率下降的幅度“很大”，目前失业率为7.4%。不过，考虑到诸如大量美国人放弃找工作等因素，在就业市场累计改善方面，委员们的看法有分歧。