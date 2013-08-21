美国FED:会议记录未提供联储何时开始缩减QE3规模的线索

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透8月21日 - 美国联邦储备理事会美(FED/美联储)周三公布的7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。
美联储公布的7月30-31日会议记录显示，12位联邦公开市场委员会(FOMC)委员几乎一致同意7月会议时还不是合适的时机开始调整刺激规模。
决策者指出，自从去年9月开始执行大规模购债计划以来，美国失业率下降的幅度“很大”，目前失业率为7.4%。不过，考虑到诸如大量美国人放弃找工作等因素，在就业市场累计改善方面，委员们的看法有分歧。
最后，委员会未能在上次会议上就调整政策做出正式的决定，他们在7月31日发布的会后声明中称，美国经济仍需要支撑。(完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
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