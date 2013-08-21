版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月21日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             79.41      -0.47      -0.59    1700976
 搜狐                             61.04      +1.02      +1.70     675660
 网易                             72.45      -1.75      -2.36    1314892
 百度                            135.99      +1.03      +0.76    2373565
 亚信科技                         11.37      -0.07      -0.61     213661
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     15.75      -0.08      -0.51    2215888
 联电                              1.88      -0.02      -1.05     409173
 日月光                            4.01      -0.02      -0.50      66313
 硅品精密                          5.37      -0.03      -0.56     348076
 和信超媒体                        1.03      -0.02      -1.90     118282
 友达                              3.63      -0.02      -0.55     114062
 中华电信                         30.98      -0.23      -0.74      38766
 台湾国际航电                     40.28      +1.83      +4.76    2963704
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         52.89      -0.61      -1.14     294721
 中国联通                         14.96      -0.35      -2.29     114960
 中国电信                         51.85      +0.10      +0.19      11994
 中芯国际                          3.70      -0.03      -0.80      16552
 电讯盈科                          0.00      +0.00      +0.00          0
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐