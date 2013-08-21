《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月21日

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 79.41 -0.47 -0.59 1700976 搜狐 61.04 +1.02 +1.70 675660 网易 72.45 -1.75 -2.36 1314892 百度 135.99 +1.03 +0.76 2373565 亚信科技 11.37 -0.07 -0.61 213661 台湾 台湾积体电路 15.75 -0.08 -0.51 2215888 联电 1.88 -0.02 -1.05 409173 日月光 4.01 -0.02 -0.50 66313 硅品精密 5.37 -0.03 -0.56 348076 和信超媒体 1.03 -0.02 -1.90 118282 友达 3.63 -0.02 -0.55 114062 中华电信 30.98 -0.23 -0.74 38766 台湾国际航电 40.28 +1.83 +4.76 2963704 香港 中国移动 52.89 -0.61 -1.14 294721 中国联通 14.96 -0.35 -2.29 114960 中国电信 51.85 +0.10 +0.19 11994 中芯国际 3.70 -0.03 -0.80 16552 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0 (完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。