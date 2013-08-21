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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 06:43 BJT

全球外汇市场8月22日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月21日(三)

2330 - 路透短观调查日本8月制造业景气判断指数

2350 - 日本一周资本流动数据

8月22日(四)

0600 - 瑞士7月贸易收支

0658 - 法国8月Markit制造业及服务业采购经理人指数(PMI)初值

0728 - 德国8月Markit制造业及服务业PMI初值

0730 - 瑞典7月失业率

0758 - 欧元区8月Markit制造业、服务业及综合PMI初值

1230 - 美国8月17日当周初请失业金人数

1258 - 美国8月Markit制造业PMI初值

1300 - 美国联邦住房金融局(FHFA)6月房价指数

1400 - 美国7月领先指标

1500 - 美国堪萨斯联邦储备银行8月制造业综合指数

1800 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国制造业峰会上讲话。

1900 - 美国财政部长杰克卢在矽谷的联邦俱乐部(Commonwealth Club)讲话

2030 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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