全球外汇市场8月22日主要消息

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月21日(三)
2330 - 路透短观调查日本8月制造业景气判断指数
2350 - 日本一周资本流动数据
8月22日(四)
0600 - 瑞士7月贸易收支
0658 - 法国8月Markit制造业及服务业采购经理人指数(PMI)初值
0728 - 德国8月Markit制造业及服务业PMI初值
0730 - 瑞典7月失业率
0758 - 欧元区8月Markit制造业、服务业及综合PMI初值
1230 - 美国8月17日当周初请失业金人数
1258 - 美国8月Markit制造业PMI初值
1300 - 美国联邦住房金融局(FHFA)6月房价指数
1400 - 美国7月领先指标
1500 - 美国堪萨斯联邦储备银行8月制造业综合指数
1800 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国制造业峰会上讲话。
1900 - 美国财政部长杰克卢在矽谷的联邦俱乐部(Commonwealth Club)讲话
2030 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。