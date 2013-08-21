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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 06:52 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受中国需求强劲推动

路透8月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨1%，因在中国铁矿石需求的推动下，海岬型船运费维持强劲。

波罗的海乾散货运价指数 涨11点至1,156点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳升50点或2.25%，至2,268点，日均获利增加421美元至16,342美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点或0.77%至905点。日均获利减少50美元至7,220美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

Arctic Securities分析师Erik Nikolai在一份报告中称：“干散货运市场的情况表明，这仍是一个越发依赖于中国铁矿石需求的市场。”(完) (编译 王洋; 审校 张涛)

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