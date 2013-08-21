南非汇市：兰特兑美元跌逾1%，新兴市场货币持续承压

路透约翰内斯堡8月21日 - 南非兰特兑美元周三下跌逾1%，跟随新兴市场资产普跌之势，公债收益率则在数据显示通胀率突破南非央行目标区间后上涨。

1511GMT时，兰特兑美元 较周二纽约收盘位下跌0.8%至10.2375，接近六周低位。盘中曾触及10.2775的低位，因美元兑欧元自六个月低点反弹。

由于市场担心美联储将很快缩减刺激措施，新兴市场货币继续承压。

周二南非公布的通胀数据比预期来得差，使得兰特进一步承压。自美联储5月表示将可能开始缩减刺激措施以来，兰特兑美元已下跌约7%。

南非7月通胀率按年上涨6.3%，6月涨幅为5.5%，突破了央行的通胀目标区间。

“数据的确有影响。再加上跟随新兴市场其它货币的走势，兰特的确开始表现有点不好了，”ETM的市场分析师Rob Price说。“在EMEA地区，兰特是表现第二差的货币。”

“10.28/10.29区域很关键，”他说。“美元需要表现出相当强的力道，才能推动美元兑兰特再次上涨。”