南非汇市：兰特兑美元跌逾1%，新兴市场货币持续承压

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡8月21日 - 南非兰特兑美元周三下跌逾1%，跟随新兴市场资产普跌之势，公债收益率则在数据显示通胀率突破南非央行目标区间后上涨。
1511GMT时，兰特兑美元 较周二纽约收盘位下跌0.8%至10.2375，接近六周低位。盘中曾触及10.2775的低位，因美元兑欧元自六个月低点反弹。
由于市场担心美联储将很快缩减刺激措施，新兴市场货币继续承压。
周二南非公布的通胀数据比预期来得差，使得兰特进一步承压。自美联储5月表示将可能开始缩减刺激措施以来，兰特兑美元已下跌约7%。
南非7月通胀率按年上涨6.3%，6月涨幅为5.5%，突破了央行的通胀目标区间。
“数据的确有影响。再加上跟随新兴市场其它货币的走势，兰特的确开始表现有点不好了，”ETM的市场分析师Rob Price说。“在EMEA地区，兰特是表现第二差的货币。”
“10.28/10.29区域很关键，”他说。“美元需要表现出相当强的力道，才能推动美元兑兰特再次上涨。”
南非政府公债价格下跌，2026年到期公债 的收益率涨5个基点，至8.6%，2015年到期公债 的收益率涨4个基点，报6.395%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选