《欧洲金融焦点》欧洲央行及德国一同淡化希腊需要第三轮纾困的说法

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
柏林方面，德国官员试图与朔伊布勒的评论拉开距离；朔伊布勒说提供新援助是无可避免之事可谓打破了选战前的禁忌。
希腊自2010年以来已经两度获得纾困，由欧洲央行、欧盟及IMF合作的援助协议金额达2,400亿欧元。
各界早已预料希腊迟早将寻求某种形式的额外债务减免，好将其庞大债务降至可控水准，但朔伊布勒声称需要第三轮纾困的大胆表述出人意料之外。
德国财政部表示，欧元区将在2014年中再次检讨希腊的援助计画，而柏林当局并不清楚任何有关如何组建新援助方案的讨论。
发言人Martin Kotthaus表示，“我们已经到了当前计画的中点。现在是2013年8月，我们肯定得在2014年中观察计画进度，计画中有有哪些条件已经获得满足，或是否已经实现。”
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选