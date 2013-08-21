《欧洲金融焦点》欧洲央行及德国一同淡化希腊需要第三轮纾困的说法

柏林方面，德国官员试图与朔伊布勒的评论拉开距离；朔伊布勒说提供新援助是无可避免之事可谓打破了选战前的禁忌。

希腊自2010年以来已经两度获得纾困，由欧洲央行、欧盟及IMF合作的援助协议金额达2,400亿欧元。

各界早已预料希腊迟早将寻求某种形式的额外债务减免，好将其庞大债务降至可控水准，但朔伊布勒声称需要第三轮纾困的大胆表述出人意料之外。

德国财政部表示，欧元区将在2014年中再次检讨希腊的援助计画，而柏林当局并不清楚任何有关如何组建新援助方案的讨论。

发言人Martin Kotthaus表示，“我们已经到了当前计画的中点。现在是2013年8月，我们肯定得在2014年中观察计画进度，计画中有有哪些条件已经获得满足，或是否已经实现。”