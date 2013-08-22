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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 09:35 BJT

《欧洲金融焦点》欧洲央行及德国一同淡化希腊需要第三轮纾困的说法

周三一份芬兰报纸援引欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)的话称，不排除希腊需要第三笔援助资金的可能，但该国的国际贷款人可能有其他选项来维持援助计划的运作，同时也暗示有展期的选项。

南德日报引述不具名消息人士的谈话指出，朔伊布勒预期中的援助计划至少有部分会通过欧盟的预算融通。

希腊三大金主--欧盟、欧洲央行及IMF将在秋季回到雅典，以再次检视希腊债务是否处于可持续发展的基础上，以及该国政府是否需要进一步节约支出以达成2015-16年的预算目标。

希腊的改革步伐一直走得跌跌撞撞。税收持续低于目标，且经济持续难以展现复苏迹象；与六年前的峰值相较，希腊经济已经萎缩了四分之一，主要是受到两次纾困计画规定的节约措施影响。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋/于春红/石冠兰)

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