《综述》会议记录显示美联储正考虑推出逆回购计划，以实现利率目标

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
美联储在2008年12月采取了近零利率政策，并一直保持联邦基金利率目标在零到0.25%。
在隔夜逆回购交易中，美联储将向某家美国初级市场交易商或大型货币市场基金售出美国公债，并在次日以略高的价格买回。该交易将暂时从银行系统抽出资金，而交易商或基金则从中赚取利息。
分析师表示，作为货币市场投资工具，逆回购可能越来越重要，因为未来几年美国政府和抵押贷款融资机构所发售的超短期债务规模预计将减少。
分析师称，此次提出的逆回购机制如果真被采纳，那么美联储将更容易与全部交易对手方进行大规模逆回购操作。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
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